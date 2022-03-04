星座運勢網站「星座巫師」分析，金牛座、天秤座、巨蟹座、天蠍座、處女座個性最小心眼，千萬不要得罪他們，否則後果不堪設想！

▍第五名：金牛座

金牛座的小心眼表現在金錢和愛情上，他們太愛賺錢了，如果跟他們有金錢往來，無論數目大小，他們都會算得清清楚楚。在感情方面，他們佔有慾很強，把戀人視為自己的所有物，任何行蹤都希望對方能報備，而且很容易因為小事而糾纏不放，又小心眼又固執。

▍第四名：天秤座

天秤座的偶像包袱很重，所以平常比較難發現他們是個小心眼的人，其實他們非常在乎事情的公平性，如果讓他感覺太偏心、不夠公平，就會激發他們斤斤計較的本性，當他們開始據理力爭，很少人有辦法辯得過他們，在此時才會發現，原來天秤座也滿小心眼的。

▍第三名：巨蟹座

巨蟹座的小心眼表現在感情方面，他們心思太細膩，許多事情發生已久，早就被大家忘記，唯有他自己記得一清二楚。巨蟹座非常沒有安全感，總是擔心戀人會離開自己的身邊，因此疑心病非常重，只要讓他們吃醋，就會開啟小心眼模式，聽不進任何解釋，因此和他們談戀愛，滿足他們的安全感非常重要。

▍第二名：天蠍座

天蠍座觀察力強，又很會記恨，如果他們發現對方不誠實，無論事情大小，他們都會算帳算到底。有些人會覺得他們小題大做，其實他們不在乎做對做錯，只在乎對方的人品，受不了被背叛，所以觸犯這個底線，他們就會非常小心眼。

▍第一名：處女座

處女座事事追求完美，性格細心，不過同時也很小心眼，他們觀察力很強，記性又很好，生活或職場上的瑣事幾乎都會默默記在心底，如果沒有惹到他就沒事，一旦惹到他，什麼陳年往事都能拿出來計較，最擅長秋後算帳，小心眼的程度令人吃不消。