今年來儘管受到聯準會升息預期、俄烏衝突升溫等事件影響，使得國際股市波動加劇，不過在全球景氣復甦態勢未改變的支撐下，仍有相當多投資人選擇透過海外股票ETF伺機布局。

觀察投信發行之海外股票原型ETF，今年來超過9成的ETF受益人數呈現正增長，若排除新成立的ETF，以2022年前成立之ETF產品來看，今年來受益人數增加幅度最迅速的前十檔ETF增幅幾乎都在20％以上，大多數為科技相關ETF，其中令人眼睛為之一亮的產品為群益道瓊美國地產ETF（00714），是這十檔產品中唯一非科技、非大盤類的ETF，今年來受益人數成長近334.9％，增速僅次於國泰費城半導體。

理財專家表示，在美國房市熱度延續，地產向來又被視為抗通膨資產，加上該產品具季配息機制，持續吸引具有抗通膨配置、產業布局以及追求穩健收益等需求之投資人關注。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵表示，受到俄烏地緣政治動盪以及先前聯準會轉向鷹派升息態度的影響，使得今年來市場投資情緒相對謹慎，包括美國REITs在內之風險性資產波動不小，不過整體來看，隨著市場已逐步反應升息預期，加上過往經驗來看地緣衝突對金融市場的影響有限且偏向短期，投資上仍將回歸基本面評估。

以美國房市來看，在美國經濟穩健擴張態勢未變、房屋庫存數量仍偏低，且因疫情改變大眾生活型態，彈性工作或在家工作者增加下，都進一步刺激住宅需求，皆有助美國房市多頭行情延續。

此外，隨著疫情趨緩，也帶動美國商用不動產交易金額增長，可見市場最差情況已過。

李鈺涵指出，在科技創新趨勢及生活中聯網需求蓬勃發展下，對於通訊和雲端儲存之應用需求更加廣泛，也使得特殊型REITs，如通訊電塔、資料中心等受惠程度高，獲利增長前景看好，是投資美國地產不可忽略的類型。

因此，建議投資人不妨伺機透過美國地產ETF來布局，一舉網羅美國地產的多元投資契機，掌握穩健收益來源，也有助平衡通膨趨勢下帶來的投資組合波動。