合計股東人數超過百萬的兩大人氣ETF-元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）追蹤指數季度調整出爐，0050將重新納入開發金、刪除和碩；0056則刪除南帝一檔，相關成分股納入及刪除變動將自21日起生效。

富時羅素4日公布臺灣50指數、臺灣高股息指數等審核結果，臺灣50指數成分股增加開發金、刪除和碩，原先被看好可望納入0050成分股的力積電位於候補名單，排序第三，介於群創、和碩之後、永豐金、緯穎之前；臺灣高股息指數則刪除南帝。指數成分股在下次定期審核前的期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

整體來看，0050此次重新納入開發金，相當於成分股涵蓋金融股檔數達到13檔之多，反應在升息環境下，帶動資金進駐金融股，推升市值大幅成長。而0056成分股未有大幅變動，僅刪除去年6月定審納入的南帝一檔，目前持股占比約1.6％，在半年度定期審核之前，成分股將維持在29檔，續抱長榮、亞泥、聯詠、中鋼、聯強為前五大成分股。

值得一提的是，目前0050、0056兩檔ETF規模持續創高，合計已超越3000億元，受益人數也分別達到42.3萬人及58.8萬人，共計101.1萬人，使得本次臺灣指數系列成分股調整規模、參與人數皆創下歷史紀錄。