疫情趨緩，但個人防疫觀念仍要好好保持，悠遊卡公司繼2020年與「醫強」合作推出「酒精3D造型悠遊卡」，可直接填充酒精，鼓勵民眾隨時隨地消毒雙手後，今年再升級，推出醫強「酒精3D造型悠遊卡2.0」，加上噴頭，讓您在有需要時都能噴出保護力。

疫情讓每個人身上難免配備防疫小物，除了必備的口罩之外，隨身攜帶酒精不可少，悠遊卡為您設想周到，「酒精3D造型悠遊卡2.0」不但是一張悠遊卡，還是一個隨身酒精瓶，搭配白色QQ繩，掛在包包上超方便，讓防疫小物兼具實用及時尚。

「酒精3D造型悠遊卡2.0」將自3月8日11時起至3月14日止，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開放預購，每個售價290元，也在國韶商城線上同步販售。

此外，國韶實業集團旗下醫強生產的75％酒精也即將在7-ELEVEN開賣，防疫消毒，24小時不打烊。