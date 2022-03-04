大學學測日前放榜，台中市文華高中53級分以上共43人，在今年試題偏難情況下，人數較去年大幅增加26人。其中，語言資優班王宥竣三年沒補習，「自主學習」自然科目報考6科，僅自然14級分，其餘5科均滿級分，相當不容易。

王宥竣畢業於北新國中，高一進入語言資優班就讀，以頂大商學院為唯一志願，他規律作息且自律讀書，有空就閱讀課外讀物或自行「加深加廣」學科上的學習，譬如聽BBC鍛鍊語言能力或高二時就先接觸高三微積分。

王宥竣雖是語資班，卻「自主學習」自然科目，學測報考國文、英文、數A、數B、社會與自然共計6科，數A數B皆15級分，考出社會群（國英數A／數B社）滿分60級分；自然群（國英數A自）得到59級分的亮眼成績，表現可圈可點。

三年沒補習的王宥竣，特別感謝學校老師的教導，讓他一舉拿下 60 級分好成績，他強烈建議學弟妹們，每天要接觸英文與數學，多閱讀課外書籍增廣視野，保持彈性與韌性，最好早點從自主學習、生涯探索等資源上確立個人志向，並朝目標前進。

文華高中代理校長張仲凱表示，文華高中111 學年度大學入學於第一階段學測考試前，經由特殊選才管道已有7位同學成功錄取國立成功大學，國立陽明交通大學等名校，表現傑出。學測成績公布後，學校會陸續展開協助學生繁星與個人申請準備工作，期待在親師生共同努力之下，協助108課綱第一屆的孩子順利進入理想中的大學科系。