國內日前宣布開放日本福食進口，但有部分縣市至訂的自治條例仍未解禁。衛福部食藥署與行政院今同步發函給全台16縣市，如針對日本五縣食品訂定相關禁令有牴觸中央法規之部分，予以函告無效。食藥署署長吳秀梅指出，目前已收到部分縣市回覆，多數表示會遵照中央政策及法規辦理。

衛福部於今年2月21日依食安法第4條第5項第1款規定，公告訂定「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，並自同日生效。吳秀梅指出，由於食品衛生標準是由中央訂定，有些縣市過去訂定的自治條例，與中央現行政策有所牴觸，因此函告地方政府，需採取相關調整。

吳秀梅指出，全台22縣市中，扣除行政院管轄的直轄市6都，16縣市中共11個皆有設立相關條例，包括嘉義縣、雲林縣、基隆市、屏東縣、連江縣、澎湖縣、彰化縣、花蓮縣、宜蘭縣、金門縣及新竹縣，已於2月21日函請其表示意見，今日函告無效。6都方面，行政院已於2月21日函請臺北市、桃園市、臺中市、高雄市及臺南市，今日函告無效或不予核定。

吳秀梅表示，目前已收到花蓮縣、新竹縣、彰化縣、屏東縣、宜蘭縣、基隆市、金門縣政府回覆，大多表示將遵照中央政策及法規辦理；如有業者因此遭地方政府開罰，可提出訴願。