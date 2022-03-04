鍾佳濱4日一早即在立院向受災的養殖戶請願。（鍾佳濱團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

0303全台無預警大停電，導致屏東1養殖戶的3萬台斤牛蛙死亡，損失粗估150萬元。（鍾佳濱團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

莊瑞雄（左）４日下午趕到佳冬、枋寮的養殖漁區關心。（莊瑞雄團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

0303全台無預警大停電惹民怨，立委周春米4日前往屏東鹽埔鄉、里港鄉勘災，並向養殖受災戶承諾，將組成律師團協助向台電提出侵權行為損害賠償之訴；莊瑞雄則至佳冬、枋寮勘災，而鍾佳濱在國會上替養殖受災民請願。

周春米4日先後會勘鹽埔鄉的牛蛙養殖戶、里港鄉的泰國蝦養殖戶，她說，這些受災戶因3日台電發電廠的人為損失，停電後，養殖池內因無法保持流通、乾淨的水源和空氣，導致養殖水產翻肚死亡，每戶損失從數十甚至到百萬元以上，心血付諸東流，令人不忍。

她說，莫拉克風災時雙園大橋斷橋，就曾經組成律師團協助家屬求償，因此這次停電的事故，也希望憑藉上次經驗，由司法途徑幫助受災戶。為此，她也跟受災養殖戶說明，先搜集損失證據及相關證明資料，她會組成律師團，協助這些受災戶向台電提起訴訟。

莊瑞雄則一早找來漁業署了解屏東災損情形，請他們追蹤漁民因停電造成的損失，也當面告知行政院沈榮津副院長，要求台電對於民眾的損失應該有賠償規畫，下午則到佳冬、枋寮的養殖漁區，關心養殖魚的狀況，除了少數因為發電機故障引發緊張之外，大多還好，他說，持續觀察幾天看看。

鍾佳濱則說，他得知情況後，除了立刻打電話給農委會陳吉仲主委外，4日也在立法院國是論壇上，呼籲行政院責成農委會、漁業署，儘速展開調查、先行統計相關農漁損失，再來與行政院硏議「專案補償」。

他強調，由於「斷電」非屬《農業天然災害救助辦法》所規範的「天然災害」而無法救助，他認為，行政院必須回歸到經濟部、台電以用電戶「專案補償」的方式進行，因此不須再拘泥前述辦法要求有養殖登記證之規定。