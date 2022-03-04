香港女星顏仟汶當年以TVB演員身分出道，之後一度成為艷星參演大量三級片，讓她聲名大噪，但2004年突然退影投入服裝買賣，淡出一段時間後，2018年遭爆介入男星詹秉熙家庭當小三，該事件最後不了了之；近日顏仟汶驚喜客串港劇，短短2分鐘就引起討論，網友看到臉蛋和身材驚呼看不出已經51歲。

顏仟汶久未公開露面，近日驚喜出現在港劇《家族榮耀》，雖然鏡頭只有短短2分鐘，但還是被不少觀眾認出來，尤其她特別的聲線，最讓眾人震驚的是，她看起來不像是年過半百，保養得非常好。

近日顏仟汶驚喜客串港劇，短短2分鐘就引起討論，網友看到臉蛋和身材驚呼看不出已經51歲。(圖/ 摘自顏仟汶臉書)

其實顏仟汶息影許久，平時還是會在社群平台更新近況，先前她分享穿比基尼玩水的辣照，婀娜多姿的身材曲線不輸當年；從她曬出的生活照中，得知她很積極運動健身，讓網友直呼難怪體態維持得像30歲輕熟女。

而顏仟汶以艷星身分大紅，卻也被貼上標籤，成為一些女人眼裡的刺，2018年她被爆出是男星詹秉熙的小三，介入家庭還被男方太太抓姦在床，讓她氣得發聲明否認，還指出自己已受到嚴重騷擾，還揚言要申請法庭禁制令，一度引起當地民眾熱議。