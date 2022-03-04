俄烏之戰讓政壇兵役問題浮上檯面。品觀點本週最新一集「于北辰將軍x北杯說故事」不說鬼故事，要來說當兵這檔事，于北辰與同袍上校王鳴增開講兩大超夯話題閃兵、教召。

林昶佐、連勝文是屬於兵役法第4條，很典型的是體格不符、免疫；林飛帆是替代役男，按照兵役法也算服役；蔣萬安是體格檢查不符合服常備兵役，其實跟林飛帆有點類似，但當時他服役的時候還沒有替代役，所以蔣萬安服的是補充兵，現行的話大概14天，補充兵是有列管的，所以如果有戰事發生，蔣萬安是要上戰場打仗的。

另外，明天就會有第一批史上最硬教召要報到了，于北辰說，新式教召課表中光是射擊28個小時、野營行軍等訓練，幾乎都不在營舍裡，每天晚上都要夜教，而且中間沒有休假，14天連續操作。

王鳴增指出，教召期間就是現役，不行就是法辦，但是很多實務面，其實沒有那麼簡單，其實真的講起來我是不太願意帶教召兵，不好帶也比較不受控制。

所以現在教召越來越恐怖，很多都受4個月軍事訓練役，並沒有完全成為後備部隊主力。不過，將軍也是要教召的，每個年有兩天的退役將領軍官的教育訓練，于北辰覺得只有兩天而已、實在太少了，應該要兩個月。

于北辰指出，這次的教召兵時間長是一回事，再加上俄羅斯與烏克蘭戰爭的國際氛圍，召兵壓力會很大，新式教召現在是試行，111年度3季1萬5千人，以後還要訓練更多，幾10萬的人要做訓練，這次所有的教召兵可不能馬虎。