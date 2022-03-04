中華電信董事會4日通過公司捐助1000萬元至「財團法人賑災基金會」所成立的賑濟烏克蘭專戶帳號捐助案，以實際行動體現人道關懷，實踐「台灣可幫助」（Taiwan can help）。

董事長謝繼茂表示，希望藉由企業捐款拋磚引玉，鼓勵更多民眾與企業發揮人飢己飢、人溺己溺的人道精神，加入賑濟烏克蘭的行列。

為了對在戰火中被迫離開家園的烏克蘭人民伸出援手，中華電信表示，除了提供企業捐款1000萬元外，公司「永續發展委員會」也同步發起號召，以電子郵件鼓勵公司同仁，希望大家自由樂捐，齊力送出溫暖。員工捐助款項可直接劃撥至賑濟烏克蘭專戶帳號，由外交部統籌作為運送物資、賑濟災民之用。

此外，中華電信MOD平台亦加入邀請國人捐款的行列。即日起，MOD平台首頁除了會以跑馬方式，露出外交部邀請國人透過賑濟烏克蘭專戶捐款送暖的訊息外，首頁也同步設置Banner專區，MOD訂戶只要在首頁點選Banner，就可獲得與捐款基金會相關的公益廣宣，掃描頁面上的QR Code後，即可直接線上刷卡捐款，加入共襄盛舉的行列。

中華電信指出，該公司長期致力社會關懷，愛心不落人後也不分國界。希望透過這次公司、員工與MOD平台的協力支持與號召，能拋磚引玉，發揮人道關懷，為戰火中受困的民眾盡棉薄之力。