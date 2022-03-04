28歲曾姓護理師與57歲呂姓牙醫師婚外情，雙方情感生變，1日到萬盛街呂男住處理論，並持菜刀殺死男友，曾女因輕生送醫，4日傍晚出院後，警方依殺人罪將曾女移送台北地檢署，曾女面對媒體詢問不發一語，檢方訊後不排除聲押曾女。

新北市某牙醫診所負責人呂姓醫師，與小他29歲的曾姓女護士發生婚外情，曾女不滿呂男在春節期間，回家陪妻子過年，醋勁大發，1日下午到呂家理論，憤而持刀刺死呂男，其後再割傷自己意圖自戕，呂妻當時在家，得知丈夫遭交往多年的小三手刃身亡，悲痛不已，全案依殺人罪偵辦。

據了解，57歲呂男與小1歲的妻子結褵多年，2人育有2女，均已成年。呂男是牙醫師，在秀朗橋附近開診所，在網路上具有高評價。凶嫌28歲曾女過去曾在呂男診所擔任護士，2人因工作日久生情，交往10幾年，呂妻亦早知道小三的存在，默許2人老少畸戀。

警方調查，曾女不滿呂男在今年春節期間，回家陪妻女過年，讓她孤單一個人在台北過年，她覺得受到冷落，再想到自己與呂男交往多年，卻一直沒有名分，更是醋勁大發。

曾女1日中午先到新北市永和區一間超市購買菜刀，登門找呂男理論，她下午2時到達呂家樓下時，正巧遇到呂男騎車出門，2人發生激烈爭吵，呂妻因聲音過大，一度下樓查看，呂男叫妻子上樓，不料呂妻剛離開，曾女突然拿刀刺進呂男左胸，造成他傷重不治。

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