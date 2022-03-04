新北市長侯友宜表示，今天是一個特別的日子，來替人稱「許老爹」的許歷農先生慶祝104歲嵩壽，祝福老爹生日快樂、平安健康。

侯友宜今（4）日在臉書回憶，「許老爹」在民國70年擔任國慶大閱兵指揮官時，他才剛從警官學校畢業，當時就留下深刻印象。

侯友宜說，歲月匆匆幾十年，「許老爹」仍保有軍人本色，心繫著國事和人民。每一次來看「許老爹」，他都會耳提面命，要努力做事、好好打拚，認真愛新北、愛台灣、愛這個國家，延續他們當年捍衛國家、愛人民不變的職志，「許老爹對中華民國的付出著實令人敬佩！」

侯友宜直言，他在中華民國這塊土地上，工作了將近42年，誓死保護中華民國、保護我們的人民，是他不變的初心。

侯友宜強調，後輩應時刻惦記著當年許多人為守護這塊土地所付出的血淚，更要延續愛國的職志，只有大家團結在一起、不分你我、不分黨派、不分族群，更不分省籍，愛我們的國家，我們國家才會更有希望，社會才會更加祥和。