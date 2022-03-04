全球愈來愈多譴責俄羅斯入侵烏克蘭的聲音爆發後，不久前才聲稱與俄羅斯合作沒有上限的中國，正面臨一場公共形象困境。外媒分析稱，烏克蘭戰爭可能會讓中國多年來建立負責任大國形象的努力付諸東流，許多國際政治人物將中國與俄羅斯當作一個新的「軸心國」組合，這個負面辭彙讓西方的聯盟有更多理由抵制中國。

《華爾街日報》報導稱，中國已對「合作無上限」的中俄夥伴關係開始猶疑了。習近平想和普丁統一步調有一個主要目的：形成反對美國的統一戰線。但隨後俄羅斯入侵烏克蘭，這使得中國面臨調整政策的壓力。

報導引述北京官員的話說，普丁的作為可能讓中國付出沉重代價，入侵烏克蘭的負面效應正在逐漸顯現。官員們擔心，俄羅斯入侵烏克蘭導致被全球孤立，中國與俄羅斯走得太近，將以犧牲與其他國家關係為代價。

華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心(CSIS)的中國問題專家白朗契（Jude Blanchette）說，「中國在俄羅斯入侵烏克蘭的前夕提升了與俄羅斯的夥伴關係，這是一個很大的外交政策失誤」，「對中國來說，代價是非常真實的」。

中共的外交政策顧問表示，北京下一步取決於美國對俄羅斯的制裁力度。習近平可能會繼續維護與普丁的夥伴關係，因為北京認為中美關係改善的可能性很小，中國必須留住俄羅斯這個最重要的戰略合作夥伴。如此一來，中國只能繼續採取騎牆策略，外交上會越來越難。

這些外交政策顧問表示，是北京建議將中俄合作「沒有上限」的措辭包括在聯合聲明中，這種做法與其說是為了聲明中國在發生戰爭時將站在俄羅斯一邊，不如說是在向美國發出明確信號，表明兩國有決心對抗在不斷加劇的美國威脅。

中共官員還表示，當時俄羅斯對烏克蘭重兵壓境，中國官方也收到了關於俄羅斯可能入侵烏克蘭等來自美國的情報，但中國仍認為這種情況不太可能發生。中俄聯合聲明發表後，普丁一離開北京，中國的最高領導層就從公眾視野中消失，他們聚集在一起，商討如何對不斷發展的烏克蘭危機做出回應。一個多星期後，他們發表一系列聲明，顯示出希望為對俄擁抱立場降級或澄清的意願。

俄羅斯攻進烏克蘭後，中國外交政策就一直在走鋼絲。一方面中國不得不幫助俄羅斯，避免其經濟崩潰，另一方面要維護外交政策上有關主權的原則，還要防止與美歐關係完全破裂。

報導表示，中國政府深化與中東歐國家關係的行動目前遇到更大的阻力。歐洲企業高管認為，歐洲議會解凍中歐投資協定立法審批程序的前景越來越暗淡，中國與歐盟原計畫4月份舉行峰會，現在看來，即使峰會仍如期舉行，雙方主要討論的可能會是中國在烏克蘭問題上的立場。

報導認為，北京在領土主權問題上的糾葛最為棘手。中國的外交政策始終堅持領土主權不容侵犯、內政不受他國干涉的原則，這一理念是其他國家不應插手中國對台領土主張的基礎，但中國至今未譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，嚴重侵蝕其對台政策的一貫立場。