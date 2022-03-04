雲林縣紫斑蝶過境今年提早報到！台灣紫斑蝶生態保育協會今（4日）在國道三號南下251.4k路肩拾獲一隻從高雄茂林飛來的紫斑蝶蝶屍，副理事長陳瑞祥表示，這是10幾年來監測記錄中最早在林內發現蝶蹤的一次。

陳瑞祥指出，這隻蝶屍翅膀標記著去年12月17日在茂林生態公園被義工捕獲的紀錄，牠歷經77天飛行100公里，在國道三號南下251.4k雲林縣林內段路肩被發現屍體。

陳瑞祥說，過去10幾年來在林內鄉的監測，從茂林飛來的紫斑蝶有3筆，都在每年的3月21日以後，今（4日）發現的這隻是史上最早的一次，今年山區水氣豐沛，紫斑蝶食草生長情形良好，預計遷移的情況會比去年好很多。

台灣紫斑蝶保育協會每年3月1日起在福爾摩沙高速公路林內段的避車道內監測紫斑蝶數量，只要每分鐘通過量達到250隻，就通知高公局啟動封閉外側車道，讓道給紫斑蝶安全穿越以避免路殺，今年才監測第4天就發現1隻蝶蹤。

陳瑞祥表示，2月28日在茂林上空及荖濃溪已發現紫斑蝶開始大量往北飛行，最大量是每分鐘400隻，下周鋒面通過後，預計就會抵達林內鄉。