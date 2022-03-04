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對於中共全國「兩會」召開，陸委會表示「兩會」是其內部政治會議，歷年涉台部分談話或工作報告內容一貫，所倡議主張均在自我宣傳麻醉，台灣民眾從未認同。

陸委會稱，我方不承認、不接受中方違反歷史事實與兩岸現實的「一個中國原則」；任何背離中華民國是主權國家、阻礙恫嚇台灣與世界各國交往的政經脅迫行徑，都違反國際關係和平原則及台灣民意期待。面對當前複雜敏感情勢，中共當局應正確判斷，停止威嚇施壓這些國際社會所一致反對的舉措。