北京兩會登場 陸委會：歷年涉台談話報告內容均在自我宣傳麻醉 20:042022/03/04 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第五次會議在北京人民大會堂開幕。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本報資料照 對於中共全國「兩會」召開，陸委會表示「兩會」是其內部政治會議，歷年涉台部分談話或工作報告內容一貫，所倡議主張均在自我宣傳麻醉，台灣民眾從未認同。 陸委會稱，我方不承認、不接受中方違反歷史事實與兩岸現實的「一個中國原則」；任何背離中華民國是主權國家、阻礙恫嚇台灣與世界各國交往的政經脅迫行徑，都違反國際關係和平原則及台灣民意期待。面對當前複雜敏感情勢，中共當局應正確判斷，停止威嚇施壓這些國際社會所一致反對的舉措。 台灣國際蘭展宣傳背板使用俄羅斯圖像 南市府要求撤換 陸兩會今起登場 聚焦穩經濟 #陸委會 #歷年 #內容 #宣傳 #兩會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸「兩會」新聞發布會 有信心、有能力實現今年經濟平穩健康 15:462022/03/03 兩岸 陸企業家兩會提案 聚焦電池領域 21:292022/03/03 財經 兩會企業家提案 聚焦電池領域 04:102022/03/04 全球財經 陸「兩會」將召開 看好今年外貿續穩、未來可期 16:372022/03/03 兩岸 陸港觀盤－兩會將召開 留意政策受惠股 04:102022/03/03 全球財經 俄烏大戰 蔡英文這句話又被罵翻 「民調」出乎意料 00:012022/03/04 政治 王毅籲美國 停止虛化掏空一中原則 04:102022/03/01 話題觀察 陸委會強調兩岸互不隸屬 國台辦：台獨跳得越高、摔得越慘 11:072022/03/02 兩岸 大聯大首季業績 戰同期新高 04:102022/03/03 證券．權證 陸委會批錯誤連結一中 國台辦：謀獨徒勞 04:102022/03/03 產業財經 香港兩會代表因疫情無法赴京開會者 郭衛民：可透過網路視訊參加 18:102022/03/03 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。