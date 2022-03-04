大陸全國政協十三屆五次會議今天（4日）下午3時在人民大會堂舉行開幕式。不管是主席台上或台下，現場大部分的與會人員都戴著口罩，只有坐在主席台上前兩排的高層官員，包括第一排的政協主席團成員和第二排的中共黨及國家領導人沒有戴口罩，形成明顯對比。（央視新聞截圖）

大陸全國政協十三屆五次會議今天（4日）下午3時在人民大會堂舉行開幕式。大陸全國政協主席汪洋在工作報告時表示，把迎接中共二十大、學習宣傳貫徹二十大精神作為貫穿全年的重大政治任務。在涉台部份，汪洋只回顧了去年九月份舉行的海峽論壇，罕見地沒有對今年的對台工作作出展望。

汪洋在工作報告中，提到港澳台的部分不多，只有一開始回顧去年的工作成果時提及：「鼓勵港區委員發聲支持全國人大完善香港特別行政區選舉制度、推動落實『愛國者治港』根本原則，圍繞港澳青少年愛國主義教育和抗擊疫情等建言，參與舉辦第十三屆海峽論壇·第四屆兩岸基層治理論壇，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼。」

雖然汪洋在政協工作報告中，罕見地對今年的政協對台工作任務隻字未提，但在今年1月25日舉行的2022年對台工作會議上，汪洋曾強調，要秉持「兩岸一家親」理念，完善同台企台胞分享發展機遇和落實同等待遇的政策，為台灣基層民眾、青年群體參與兩岸交流合作提供更多便利條件。

此外，據了解，今年大陸全國兩會上，全國政協港澳台僑委員會與台盟中央提交的涉台提案和建議，大部分聚焦保障在陸台胞權利和待遇、深化惠台措施成效、促進兩岸交流合作相關議題。比如台盟中央針對促進兩岸經濟、人才、教育、鄉村振興等方面的融合發展，特別是對台灣民眾在大陸學習、就業和創業等方面面臨的難點、痛點問題，組織了提案。

此外，汪洋在工作報告中強調，2022年是中國進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要一年，中國共產黨將召開第二十次全國代表大會。人民政協要堅持團結和民主兩大主題，把迎接中共二十大、學習宣傳貫徹二十大精神作為貫穿全年的重大政治任務。

有趣的是，不管是主席台上或台下，現場大部分的與會人員都戴著口罩，只有坐在主席台上前兩排的高層官員，包括第一排的政協主席團成員和第二排的中共黨及國家領導人沒有戴口罩，形成明顯對比。