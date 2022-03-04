美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台之行，晚間前往立法院與院長游錫堃餐敘。游錫堃表示，蓬佩奧是「台美關係」躍升的關鍵推手，也是「台灣國際關係」邁向正常化的貴人，準確點出台灣存在的事實與現狀，期盼蓬佩奧持續發揮影響力，讓台灣有機會為維護印太安全與世界民主盡一份心力。
游錫堃今天晚間與妻子楊寶玉，在立法院副院長蔡其昌、民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召曾銘宗、民眾黨團總召邱臣遠、時代力量黨團總召邱顯智陪同下，於立法院宴請蓬佩奧訪問團。為表達歡迎，游錫堃特別準備「立法院議事槌」致贈蓬佩奧。
游錫堃表示，蓬佩奧是台灣邁向國際的關鍵推手及貴人，任內透過「五法六保證三公報」成型「新一中政策」，使台美關係突飛猛進，並大幅提升台灣的國際地位，同時深化雙邊實質關係。尤其公開指出台灣與中國互不隸屬，在國際社會充分發揮激濁揚清、伸張公義的效果。
游錫堃強調，蓬佩奧是推動全球自由民主、遏止共產主義中國擴張的堅定力量、也是台灣最重要的摯友之一。
游錫堃說，蓬佩奧公開呼籲「美國政府早該立即承認中華民國台灣是一個自由的國家」，並提及「台灣無須宣布獨立，因為本來就是一個獨立的國家」，準確點出台灣一直以來存在的事實與現狀，台灣人一定會永遠記得他對台灣的支持。
游錫堃強調，蓬佩奧是「台美關係」躍升的關鍵推手，也是「台灣國際關係」邁向正常化的貴人，「有機會與您相識，感到無比的榮幸。」
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