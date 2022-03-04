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宮廟中常見乩童請神明附身，為民眾解憂；就有名網友臉書上傳1段影片並寫下「神尊降駕」，只見影片中穿黑衣中年男子似乎要起駕時，一個沒踩好被長板凳回彈狠狠的擊中臉部，他摀著臉似乎很痛；網友見影片紛紛大笑表示「那一拍，神尊退駕」；但也有網友表示為了撫慰喪家家屬失去親人之痛，安排會心一笑的表演橋段。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」上傳一部Tikiok影片，他在貼文上寫下「神尊降駕...」引起網友們熱議；影片中有位穿黑衣中年男子似乎要做某項表演踏上長板凳，一個不小心踩在長板凳椅一角，他被長板凳強力回彈擊中臉部，只見他手摀著臉部似乎非常疼痛，隨後他又重回預備位子，重新踏上長板凳在上面翻筋斗，落地時還有點小凸槌，上半身壓在長板凳上後結束表演。

貼文一出，網有看到影片紛紛表示「那一拍，神尊退駕」、「這瞬間..不好意思 我笑了」、「您這是何必苦呢」、「用臉接板凳，果然是個狠角色」、「請神明降駕順間被板凳打退只好硬著頭皮上架」、「我不尷尬 尷尬的就是別人」、「有毒，我看了超過五次」、「神尊QQ」、「師父有練過」、「好痛好痛」、「笑死，眾神看到，可能都昏起」。

其實，這段表演可稱為「弄樓」，主要是撫慰、放鬆喪家家屬痛失親友的表演橋段，演出中會表現出凸槌樣子讓家屬能會心一笑；如知已故藝人豬哥亮，家屬在他頭七法會上，請師公現場表演「弄樓」，表演內容有火棍、噴火、騎獨輪車等表演，也沖淡不少哀傷氣氛。

因此，有網友解答影片是為了緩解喪家家屬失去親人之痛的特殊表演，「這是師公在表演，主要讓喪家的心情不要沉在悲傷之中」、「那叫弄樓，為了安撫喪家情緒」、「那個是放赦馬科儀，通常都會故意失誤讓家屬會心一笑」。

有名師父在表演時踩歪被板凳砸臉，網友表示這橋段是故意的。（翻攝自臉書爆廢公社）