竊盜通緝犯高嫌（右）假冒飲料店老闆向店員詐騙。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

新營警方今日清晨在柳營高嫌住處將其逮捕到案，並查扣證物現金2086元。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

通緝犯演很大，一通電話騙走店員收銀機裡的2萬元。台南市警察局新營分局民治派出所日前接獲轄內飲料店家報案，表示遭詐騙2萬元，經過數日的調查及跟監埋伏，4日執行搜索逮捕嫌疑人，全案依詐欺罪嫌送辦，並移送歸案及擴大偵辦。

41歲的高姓嫌犯假冒飲料店老闆打電話到店內，向店員佯稱，自己是老闆，等會有朋友到店內拿錢，要求店員拿新台幣2萬元給對方，隨即掛上電話。短短幾句話卻讓店員誤信，將錢交給隨後來取款的高嫌，新營、柳營區，各有1家飲料店受騙，各損失2萬元。

員警獲報後深入調查，發現高嫌以慣用手法在新營、柳營區一帶犯案，犯案時一度變裝，並將車牌以外物遮蔽，企圖逃避查緝。員警調閱沿線路口監視器進行比對及訪查後，鎖定有多項前科且遭通緝中的高嫌，申請搜索票，今日清晨在柳營高嫌住處將其逮捕到案，並查扣證物現金2086元。

新營分局長斯儀仙表示，詐騙方式無奇不有，民眾接到要求匯款或交付金錢的電話，一定要小心查證，務必當面或通過電話反覆核實對方身分，不要輕易相信。