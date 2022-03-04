美國前國務卿蓬佩奧前晚抵台，昨（3）日與台灣工商學界人士進行閉門會談，傳出被問及，台海若出事，美國是否會出兵助台，蓬佩奧則低調回應「是需要仔細考量的問題」。對此，網友笑稱，「覺青還是去乖乖當兵吧」、「蔡政府不要再騙了」、「台派覺青狂吃萊豬結果被爸爸放生」！

美國前國務卿蓬佩奧前晚抵台，蔡英文總統昨(3日)頒授美國前國務卿蓬佩奧「特種大綬景星勳章」。他昨與台灣工商學界人士進行閉門會談，傳出席間被與會者問及，台海若出事，美國是否會出兵助台，蓬佩奧則低調回應「是需要仔細考量的問題」。

對於蓬佩奧的說法，邱國正今（4）日上午赴立法院備詢前受訪時表示，任何國家講的話，都參考，但國家是自己的，要自己防衛。千萬不要認為別的國家一講什麼話，就好像信心滿滿，結果沒講話，自己就覺得很弱，沒有必要這樣，自己的國家永遠是中華民國領土，要自我來防衛，不要依賴任何外援。

對此，PTT網友笑稱，「覺青還是去乖乖當兵吧」、「蔡政府不要再騙了」、「會幫的話，為什麼要說考慮？」「烏克蘭不是都演給你看了」、「連場面話都不講，就知道他不想做」、「祈禱啦 怎麼可能出兵」！

也有網友反諷，「這問題很不健康」、「會幫台灣禱告」、「千萬別抬頭」、「台派覺青狂吃萊豬結果被爸爸放生」、「粗暴的問題，大可不必」。