受到農曆年假與中國手機品牌備貨力道仍弱影響，晶技（3042）2月營收下滑至9.43億元，不僅比1月減少16.85％，也比去年同期少了2.72％。法人表示，中國手機品牌直至3月拉貨力道都不足，筆電、網通則是回到正常季節性表現，預期3月營收可能與1月差不多，晶技營運升溫時間點最快看第二季，下半年表現將優於上半年。

晶技從去年第四季以來持續受到中國手機品牌調整庫存嚴重影響，去年第四季營收季減幅度超過預期、將近15％，今年第一季中國手機品牌客戶國內需求尚未有明顯起色，晶技繼1月營收不如去年同期後，2月營收9.43億元、也低於去年同期9.69億元，累積前二月營收為20.77億元，年減4.36％。

不過，蘋果已經宣布將在3月8日舉起新品發表會，新款iPhone SE可望如期亮相，推升晶技訂單，法人預期，晶技3月營收有機會回升至1月水準、也就是11.3億元上下，由於去年3月營收營收為11.38億元，如果客戶拉貨順暢，3月營收或許有機會挑戰今年以來第一次的年增，隨著中國手機品牌客戶庫存有機會在第二季去化的差不多，第二季對晶技的拉貨動能值得期待。

法人也認為，經過過去兩年的訂單逐季增長的發展後，筆電、網通逐漸返回舊有季節性，加上手機傳統旺季向來是在下半年展開，晶技業績可望從下半年開始重現成長性。