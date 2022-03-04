機車車廂竄白煙自燃影片曝光 原廠1理由拒保固說服網友

買了2年的機車在路邊突冒出濃煙，接著自燃，車主事後拿到原廠要求保固維修，但原廠技師一看發現內部電瓶早已換過，原來車主早已到其他車廠使用非原廠零件，技師因此拒絕保固，車主為此氣炸；而網友們紛紛力挺技師，認為影片明顯就是電瓶自燃，車主應該找當初更換的店家，而非反過來向原廠索賠。

該名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他2年前買了1輛知名國產品牌的機車，近日228當天機車竟在路邊突然「冒煙自燃」，影片中可見大量白煙從機車車廂內冒出，他當下急忙送至車行，原廠車行的技師說因為機車電池已經被更換過，無法保固，認定為「人為因素」不賠償，讓原PO相當傻眼。

機車自燃後，車主拿到原廠要求保固維修，但原廠技師一看發現內部電瓶早已換過，原來車主到其他車廠使用非原廠零件，技師因此拒絕保固。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說，機車完全沒有改裝，僅在非原廠服務站更換過電池，「原廠卻把問題推到有更換電池，但不是在服務站更換，讓本人真的感到荒謬以及可笑」，事後原廠堅持不願保固，還嗆原PO提告或是向消保會告發都可以，讓原PO傻眼發文說「這到底是什麼品質以及不可理諭高傲的服務態度？」

其他網友紛紛留言不認同原PO立場，「不是回原廠更換電池…而去外廠換就找幫你換的店家」、「在原廠的觀念，只要有使用非原廠的零件就可以推責任了」、「你提供的照片不是已經說明是電池問題了嗎？怎麼還會找原廠？邏輯不通啊」；也有專業的網友提出，疑似就是電瓶問題，是電池旁的線短路造成了自燃現象。