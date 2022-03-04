婦女節前夕，國民健康署和癌症基金會合作舉辦「生命之織」影像展，邀請10位女性癌友拍攝短片及照片，向大眾展現這些疤痕不是生命中的缺陷，而是美麗的勳章。（癌症希望基金會提供）

根據國健署統計，台灣每年新增近6萬名女性癌症患者，今年46歲的如瑄就是其中之一。4年多前，如瑄懷孕時意外發現罹患卵巢癌1期，為了保住孩子，她不顧先生勸說，決心等待小生命誕生再接受治療，但此時癌症病灶已從1期進展到3期。

如瑄回想當時懷孕3個多月，因為出現腹痛、嘔吐症狀，原以為是高齡產婦的早產徵兆，沒想到意外發現罹患卵巢癌。走過多年的抗癌路，如瑄前前後後歷經4次手術，去年癌細胞從卵巢轉移到直腸。她語氣平靜地談起手術腹部的疤痕，從起初的20公分，一次次延長到現在的40公分，更笑說「現在的開刀技術很好，每次都可以開在同一個位置！」

家人的支持是抗癌路上的最大後盾。如瑄不避諱和兒子談論自己的疾病，因為一次次化療，每次頭髮長出來不久又再掉光，孩子幾乎沒看過她長髮的樣子，她用「跌倒受傷會有疤痕」來讓孩子理解，而孩子就像小天使一樣體貼，讓她在抗癌路上更堅強。

婦女節前夕，國民健康署和癌症基金會合作舉辦「生命之織」影像展，邀請10位女性癌友拍攝短片及照片，她們勇敢展現身上的疤痕、大方揭開內心的傷疤，向大眾展現這些印記不是生命中的缺陷，而是美麗的勳章。

癌症基金會董事靳秀麗說，「生命之織」蘊含3個意義，不僅展現癌友們可敬的「姿」態，也體現家人及社會的「支」持是癌友的最佳後盾，更希望藉由公部門和民間團體的結合，一起編「織」癌友的共同照護網。

國健署副署長賈淑麗表示，民國97年起7月起委託癌症希望基金會推動「癌症資源單一窗口服務試辦計畫」，並從99年起補助醫院建立癌症資源中心，讓患者不再需要到處找資源，可以更安心生活，至今已逾10年，目前已有86家醫院設有癌症資源中心。

「生命之織」影像展自3月4日至3月27日，於台北南山廣場藝文中心展出，每周六（5日、12日、19日）將邀請6位癌友代表親臨現場分享他們的故事。