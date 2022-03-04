Video from Hostomel of the destroyed An-225 transport aircraft. https://t.co/5JhZaKZ8LS pic.twitter.com/mnLqgKi9nM — Rob Lee (@RALee85) March 4, 2022

據俄羅斯媒體3月4日發布的現場報導，原停放於距離基輔20餘公里戈斯托梅利安東諾夫機場的全世界最大飛機安-255，已證實在俄烏兩軍爭奪機場的戰事中遭砲擊摧毀。

數日前傳出安東諾夫機場被炸之後，由於缺乏明確消息證實，外界還期望安-225運輸機能幸運躲過砲火，衛星照片也顯示安-225仍在機場的機庫（圖中標示處），但只能看到尾部。（圖／推特）

陸媒《中新社》引述俄羅斯《第一頻道》記者在現場的報導說，在俄羅斯空降兵奪取機場後，烏軍對機場進行了大規模炮擊，炮彈擊中了世界最大飛機安-225運輸機所在的機庫，造成飛機損毀。安-225從此已不存在，對此烏克蘭方面暫未回應。至於是哪一方的砲火摧毀了安-225，由於當時戰況激烈，恐怕難以調查清楚。

報導說，當地時間2月27日烏克蘭國防工業公司在社交媒體發佈消息稱，世界上唯一一架安-225運輸機在基輔市附近的戈斯托梅利安東諾夫機場遭俄羅斯軍隊摧毀。隨後，俄羅斯媒體人士闢謠說，網路上傳播的所謂俄軍摧毀安-225的圖片是假消息。

原停放於距離基輔20餘公里戈斯托梅利安東諾夫機場的全世界最大飛機安-255，已證實在俄烏兩軍爭奪機場的戰事中遭砲擊摧毀。（圖／推特）

安-225運輸機是世界上體型最大、起飛重量最大的飛機，只有唯一的一架，它於1988年12月完成首次試飛。這架運輸機機長84米，翼展88.4米，高18.1米，由6台發動機提供動力，最大載重量250噸。