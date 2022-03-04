俄羅斯在萬眾譴責下，終於拿下歐洲最大的札波羅結（Zaporizhzhia）核電廠。不過多名核能與安全專家指出，俄軍對該區域的強硬攻勢，可能導致再度出現如2011年日本福島一般的核子災難；且俄羅斯佔領車諾比（Chernobyl）核電廠廠址後的表現，也證明該國缺乏完善管理計畫，走錯一步就會釀成巨災。

在傳出俄軍以火砲等重火力攻擊、導致札波羅結核電廠部分設施起火後，俄羅斯終於佔領這座歐洲最大的核電廠。英國雪菲爾大學（The University of Sheffield）核子專家寇克希爾（Claire Corkhill）告訴「英國廣播公司」（BBC），該核電廠擁有6座反應爐，佔烏克蘭總發電量的20%以上，目前似乎僅剩1座反應爐仍在運作，俄軍的目的可能就是切斷烏克蘭能源供應。

但寇克希爾也指出，「最糟糕的情況」是該核電廠的電力供應受損，可能讓冷卻系統無法有效運作，最後導致反應爐爐心熔毀，就如同日本福島第一核電廠2011年發生的慘劇一般。

遭砲擊後起火的札波羅結核電廠。（圖／路透社）

國家安全事務諮詢公司「Themistocles Advisory Group」創辦人兼執行長胡伯（Craig Hooper）則在《富比世》（Forbes）指出，從目前俄軍的差勁表現可見，俄羅斯當局對烏克蘭入侵計畫的後勤準備相當不足；且其雖已佔領車諾比核電廠廠址超過1週，卻仍以俘虜的烏克蘭監控人員繼續管理當地，讓這些本就承受極大壓力的員工，被迫在工作崗位上連續「加班」7天以上，無法維持安全排班，且平時應進行的日常檢查等作業也受到限制。

胡伯痛批，攻擊民用核子設施的行為明顯違反國際法，且俄羅斯還「無力或不願意」在佔領他國核電廠後維持其基本功能，而烏克蘭全境共有15座現役的反應爐，若其中任何1座出現問題，俄羅斯恐怕根本沒有辦法因應，將導致極為嚴重的後果。