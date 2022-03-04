員林基督教醫院院長李國維，呼籲民眾早日完成去年未完成的4癌篩檢、B肝C肝篩檢，最高還可拿到500元禮券。（謝瓊雲攝）

宣導活動透過活潑生動的短劇演出，向民眾宣導子宮頸癌篩檢與及早檢測、及早治療的重要性。（謝瓊雲攝）

場邊開放民眾參加闖關小遊戲，呼籲民眾配合政府「定期篩檢、早期發現、早期治療」。（謝瓊雲攝）

民眾向現場人員諮詢四癌篩檢之內容，為自身健康把關。（謝瓊雲攝）

癌症已經連續40年蟬聯國人十大死因，許多人罹癌色變，過去2年因為新冠疫情影響，許多需要近距離接觸的健檢篩檢活動，幾乎都停擺；員林基督教醫院院長李國維就呼籲民眾，正是癌症重要性，定期健康檢查，及早發現、及早治療。彰化縣衛生局也祭出獎勵辦法，民眾只要完成去年沒做的篩檢，最高可獲得500元禮券。

員林基督教醫院4日上午舉辦「『頸頸』守護 虎哩健康」防癌暨健康促進宣導，院長李國維與彰化縣衛生局保健科長姚玉津，一同帶領全院主管共同宣誓，同時呼籲民眾正視癌症篩檢的重要性。宣導活動並以短劇形式，介紹子宮頸抹片篩檢，讓民眾瞭解抹片檢查，過程並不可怕。

現場更開放闖關小遊戲─防癌隨堂考，幫助民眾提升對癌症防治重要性的認知。民眾也可在活動現場，立即完成四癌與BC肝篩檢，把彰縣府想送給民眾的健康振興券，通通帶回家。

李國維表示，癌症防治推動一直被員基視為重要任務，去年卻因疫情影響，許多篩檢活動都停擺，導致篩檢率大幅下降。縣府衛生局今年推出「做篩檢虎哩健康振興券」活動，符合資格、且完成子宮頸抹片、乳房攝影、口腔黏膜、糞便潛血等4癌篩檢，和B肝、C肝篩檢者，最高有機會獲得500元禮券。他提到，員基為守護民眾健康、為民眾把關，近年B肝、C肝治療服務，榮獲全國地區醫院第一名。

員基近年積極推動4癌篩檢，去年篩檢1萬8956件中，有1053案呈現陽性，其中60案確診癌症，確診率5.6％，統計數據凸顯早期檢查早期治療的重要性。

姚玉津說，員基連續多年榮獲癌症防治績優殊榮，對彰化縣貢獻良多；研究結果發現，癌症篩檢與癌症的發生率、死亡率，有很大關聯性，呼籲民眾應重視癌症篩檢，才能早期發現、早期治癒。

婦科主任林子棋指出，子宮頸癌是許多婦女不可輕忽的隱形殺手疾病，容易因感染人類乳突病毒病變導致，研究顯示子宮頸抹片檢查，可降低6至9成子宮頸癌發生、死亡率；她鼓勵30歲以上女性，每3年接受一次抹片檢查，更呼籲要有安全性行為，男性、女性都可接受HPV疫苗接種，達到保護彼此效果。