女神舒淇出道20多年，在戲劇領域交出亮眼成績單，完美駕馭各種性格角色，留下不少經典代表作，和男星馮德倫結婚後人氣絲毫未減，仍受到大眾喜愛；近年來舒淇雖然作品量減少，但只要準備拍戲就上緊發條，目前在隔離倒數，今（4）日突PO一張絕美舊照，嚴格要求自己要瘦到這程度，連女星許茹芸都驚呼「已經粉（很）瘦啦」。

日前舒淇在社群分享為了工作正在飯店隔離中，還巧遇好友楊謹華，兩人隔空揮手打招呼的畫面，也讓粉絲們看到2女神可愛的一面；在隔離期間舒淇幾乎天天都會更新動態，今晚PO出一張身穿大紅色華麗禮服的絕美照，寫著「第一階段倒數計時，要見人之前，盡量瘦到這程度」。

舒淇出道至今，對自我要求仍非常嚴格。(圖/ 摘自舒淇IG)

從舒淇的字句中，推敲她快要結束隔離，能夠「出關」，但一直以來對自我體態很嚴格的她，當然不忘要維持完美體態；在PO文底下看到女星許茹芸都忍不住表示，「妳已經粉（很）瘦啦」，看得出在其他女星眼裡舒淇對自己要求有多高。

其實舒淇過去就曾透露自己如何維持體態，主要靠飲食和運動，更分享她的健康飲食心得，就是當想吃比較容易發胖的食物，必須在運動完之後的1小時內吃完；反之過了黃金1小時，飲食就得清淡，「這樣人在減肥時仍然可以吃想吃的東西，也不會有忌口的痛苦，又容易執行飲食控制」。