台達電文教基金會於國立海洋科技博物館發表「地球．脈動中」台達厚生地球影展，首場活動舉辦在擁有全台最大1300吋銀幕的海科館8K投影劇場，運用台達8K雷射投影機，播放台達兩部自製的環境紀錄片《珊瑚礁魚》、《與大翅鯨同游》，基金會也在發表會中分享聯合國IPCC第二工作小組甫發表的氣候變遷第六次評估報告第二冊《衝擊、調適與脆弱度》重點，包括目前全球已升溫攝氏1.1度，若升溫攝氏1.5度後將有14％的物種面臨高滅絕風險。

台達品牌長暨台達電文教基金會副董事長郭珊珊表示，根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）所發表的報告，一旦全球均溫較工業革命前升高1.5度，最快在2030年，70～90％熱帶珊瑚將受到極大的威脅，台達基金會自2021年投入珊瑚復育行動及海洋環境教育，在東北角認養廢棄九孔池打造珊瑚復育基地，與地方保育團體及海科館等專業學術單位合作，預計三年內復育上千株珊瑚苗，今年夏天預計把部份長得比較快的珊瑚苗，移植到潮境海洋保護區，目前也評估如何以台達電的LED養殖設備協助海科館潮境中心，為台灣的珊瑚保種、發展耐熱珊瑚苗培育環境。

甫於2月38日發表的聯合國最新氣候報告《衝擊、調適與脆弱度》，指出於本世紀中及世紀末即將因暖化所受到的衝擊，目前全球已升溫1.1度，若升溫1.5度，將有14％的物種面臨高滅絕風險，若升溫3℃，物種滅絕風險則將再增加10倍。

而首次於劇院公開放映、由台達基金會自製的8K超高畫質環境紀錄片《珊瑚礁魚》，則是特邀NHK前資深攝影師中川西宏之，遠赴帛琉拍攝珊瑚礁生態，以提醒世人重視地球暖化與珊瑚生態系的重要性。這支紀錄片也即將登上NHK BS 8K頻道，且剛入選進第十一屆美國紀錄片和動畫電影節（AmDOCs）影展。