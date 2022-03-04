俄烏戰火未歇，日前停戰談判無果，西方國家也先後針對俄羅斯祭出經濟制裁，在地緣政治動盪未歇之下，使得近期全球金融市場波動加劇，在諸多消息面變化下，投資操作上更顯不易。

投信法人表示，現階段來看俄烏戰事發展仍持續主導市場投資情緒，不過全球基本面復甦態勢仍未被改變，過往經驗來看地緣衝突對股市的影響有限且偏短期，投資人無須因此貿然遠離市場，不妨透過多重資產策略來因應，在平衡投資組合波動之餘亦不錯過市場投資機會。

其中，以基本面強健及企業盈餘能力佳的美股為核心配置，並多元配置趨勢主題資產與收益資產的多重資產基金更是現階段穩健型投資人可用以穩健因應市況的建議基金。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，金融市場近期可說是逢多事之秋，除了聯準會升息動向外，俄烏情勢發展也超乎市場預料，但無礙於全球景氣中長期復甦態勢，以全球經濟領頭羊的美國來看，最新公布的2月份ISM製造業指數回升至58.6，優於市場預期的58，其中，新訂單及生產分項指數也較1月增強，顯示在疫情趨緩下商品需求仍將保持強勁，美國經濟復甦趨勢並未改變。

此外，去年第四季企業財報公布將告段落，已有95％的S&P 500指數成分股公布財報，當中有76％的企業獲利表現優於預期，預期第四季整體企業獲利將成長近30.7％，有望連續四季獲利增長都維持在30％之上，當中以工業、原物料、非必須消費的獲利增長最為強勁。

徐煒庠指出，地緣衝突對股市的影響亦有限且多為短期，過往在大型地緣衝突事件發生後，後三月美股平均上漲2.1％、後六月平均上漲5.5％，此外，在事件發生後6個月，G7國家經濟變化並不顯著，因此投資人現階段無須過於恐慌，現階段不妨以多重資產策略將危機化為轉機。

在資產配置方面，基於流動性仍屬寬鬆、企業營運維持成長態勢，仍看好股優於債，當中又以美股表現相對看好，包括科技、消費、金融等產業可留意，可作為投資組合核心部位，債券型資產方面，考量利率應將逐步回升，建議可關注利率敏感度較低的高收益債。