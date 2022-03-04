國內疫情趨緩之下，雖帶動國旅夯，但觀光旅遊業仍引頸期盼量體更大的海外旅客回流來搶救觀光。鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰今（7）日在記者會表示，從疫情現況來看全球旅遊，預估2024年才可能回到疫前盛況，而政府3月7日起開放商務入境隔離採「10+7」、機組員只要「5+5」，若疫情持續好轉，他也建議政府從7月起開放打過疫苗旅客來台觀光，每天總量管制1萬人、有條件的免隔離來促進觀光旅遊。

賴正鎰指出，國人現階段仍以國內旅遊為主，尤其是人少空曠的頂級度假酒店所推出的體驗式深度旅遊最受歡迎，像是日月潭涵碧樓的六感之美與適時服務，近年訴求慢活養生健康與周邊在地食材，並結合生活體驗課程，所以這兩年來始終維持一房難求的情況，也讓每晚房價站穩1.8萬元。

他也提到，台灣在去年底Omicron疫情威脅來襲時，幸得全民配合政府與醫療做好防疫措施，才能成功防堵疫情，染疫者降到最低，且歷經元旦，農曆春節與228等連續假期，仍在可控範圍內，顯示台灣防疫一級棒。隨疫情趨緩，很多確診者是輕症或無症狀，每天確診人數大減，所以全球多國家決定解封，與病毒共存，2月起就紛紛鬆綁邊境管制與防疫措施，來重振低迷已久的經濟，台灣也應在疫情與經濟間找平衡點，才不會跑輸別的觀光國家。

賴正鎰建議政府要加速規劃開放時程，比照日本等國家做法，只要打過兩劑疫苗或入境前後取得PCR核酸檢測陰性者，就可來台從事商務活動。若疫情持續穩緩下，以旅遊泡泡模式，讓疫情安全的地區國家的觀光客來台旅遊，開放某特定路線或指定熱門觀光景點每天限定開放1萬人入境，只要PCR檢測過關或隔離3天，甚至打過三劑疫苗者可以免隔離，搭配旅遊行程戴口罩等防疫措施，就能玩得盡興，搶得觀光財的先機。

針對兩岸觀光往來的部分，賴正鎰認為，現在大陸與台灣仍傾向以清零的做法，也是亞洲地區防疫做最好的，目前防疫階段，大陸僅剩下北京、上海、廈門、成都等四個城市的機場，與台灣機場可以直航，他建議在開放各國來台觀光的同時，兩岸也應該要重啟觀光交流往來，看看如何從航空與小三通的海運等方面逐步開放，增加到10至20個城市可直航。台灣的觀光相關產業也要提前做好旅遊行程的準備，趕緊提升自己的品質，相信屆時就可以有爆發性的觀光消費力。

賴正鎰說，2019年來台1186.4萬人，出國1710萬人，旅行收入143.7億美元，支出205.07億美元，觀光逆差為61億美元（約台幣1700億元），很多喜歡出國高端旅遊或自由行的人，原本每年要花在出國花費，這兩年可說是留在台灣消費，國人將部分出國預算投入了國旅。疫情後旅館飯店餐廳、百貨禮品業，旅行業，遊覽車等觀光相關服務業，這兩年來大受影響，甚至退場或轉賣，多數是慘澹經營，苦撐至今，只有日月潭、宜蘭與花蓮風景區等5、6家觀光旅館的平均房價仍可維持在萬元以上。

他以涵碧樓為例，這2年來遊客搶訂房，回客率也從以往的40%提升到53%，散客旅遊佔8成，其中1年回住2次或3次，平均住房天數從1.6天拉長為3.5天，去年房價仍維持在1.8萬元，很多台北客喜愛到涵碧樓住半個月或1個月，他們不喜歡人多，涵碧樓房間數只有96間，不用怕所到之處人擠人。

剖析涵碧樓吸引許多賓客回流的主因之一，便是在疫情之下民眾更需要身心靈放鬆的空間與服務，涵碧樓20年來即以養生度假為主要訴求，也標榜「適時的服務」，只出現該出現的場合，不打擾客人度假心情，客人也能在自己的房間或陽台，看著靜面湖景放空沉思、躺在陽台等待破曉，享受愜意獨處的時光；另有SPA養生館的三溫暖、涵碧樓特調精油與按摩手法，讓人享受彷彿出國般的度假時光。近來涵碧樓更為高端客人量身打造的養生套餐與正宗印度瑜珈課程，帶客到日月潭秘境賞楓、賞櫻、採茶與品茗，漫步或騎單車環湖等深度旅遊。

此外，涵碧樓已導入數位轉型，以AI及大數據分析，提前預測客人下回可能入住日期或住房需求喜好，並培養新的高端客層。比如電腦記錄客人入住需求與館內消費足跡，點過什麼菜色，SPA按摩是否有指定哪位芳療師，按摩需求與注意事項或在精品館買甚麼商品，這些大數據分析就成為第一線服務人員面對客戶時的「最佳智庫」，讓服務更具溫度，提高回客率。