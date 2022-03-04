好市多商品多樣，且經常祭出優惠活動，因此深受民眾喜愛，不過一名女網友透露，她已經長達半年沒有去好市多消費，卻接到客服來電，表示她的消費習慣已達黑鑽卡會員等級，讓她覺得莫名其妙，也好奇「有人跟我一樣，覺得好市多CP值變低後，就不太常去了嗎」，引起網友熱議。

一名女網友今（4日）在臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》發文表示，剛剛接到好市多的客服來電，告知她的消費習慣已達黑鑽卡的等級，建議她升等黑鑽卡，讓她十分傻眼，因為她已經超過半年沒去好市多消費了。

她說明，自己以前也很喜歡到好市多消費，但後來認為好市多跟以前不一樣了，就很少再去消費，如今又接到客服來電告知符合黑鑽卡會員資格，讓她覺得莫名其妙，對好市多的印象再扣分。她也好奇詢問，「有人跟我一樣，覺得好市多CP值變低後，就不太去了嗎」。

對此，不少網友點頭直呼，「我也是，除了鮮奶，好像也沒什麼非在好市多買」、「去了什麼都想買，但東西都太大份，不能買反而更失落」、「有想買的東西特價才會去」、「商品的吸引力真的變差了，最近半年內肉類的品質真的很不好，如果沒有優惠活動，似乎不太需要去消費」。

也有網友表示，「自己覺得不划算就退啊」、「退卡去菜市場買就好」、「好市多並不適合所有族群，該退的退一退吧，留給需要的人」、「建議覺得爛、覺得不好的朋友真的不要去，不然現場真的人有夠多，很擠」。