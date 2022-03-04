為紀念法國偉大的喜劇家賈克大地（Jacques Tati）逝世40週年，2022金馬奇幻影展特別策劃專題致敬，邀集他畢生執導的6部長片《節日》（Jour de fête）、《于洛先生的假期》（Les vacances de Monsieur Hulot）、《我的舅舅》（Mon oncle）、《遊戲時間》（Playtime）、《車車車》（Trafic）、《遊行》（Parade），一睹這位與卓別林、基頓齊名，啟發大衛林區、威斯安德森等多位導演的喜劇巨匠，如何透過趣味橫生的喜劇節奏，道出日常與藝術的真諦。

賈克大地一生雖僅拍6部長片，但量少質精，宛如挖掘不盡的寶藏。他把自身的高大外型與格格不入的情境，變成有機的諷刺喜劇。在首部長片《節日》中飾演想成為「絕命快遞」的郵差先生，以精準手法製造視覺「笑」果，也展露其反省科技是否有利人際的作者標記。《于洛先生的假期》開創全新喜劇視野，以獨特節奏打亂中產階級的呆板秩序，幽默又不失優雅，並創造出「于洛先生」著名的銀幕形象。集大成的《我的舅舅》，透過日常觀察製造迷人對比，面對差異也予以包容，被視為必看傑作。嘔心瀝血的《遊戲時間》，以嘆為觀止的前衛造景與匪夷所思的調度能力，打造前所未見的巴黎。最後2部作品《車車車》、《遊行》雖是電視電影規格，依然堅持高水準與獨創性，前者的細膩觀察與形式美感令人莞爾，後者更像是偉大喜劇家自覺的動人謝幕儀式。

除了邀來大師經典，影展也選入4部當代喜劇，包括打破西班牙哥雅獎提名紀錄，並勇奪得最佳影片、導演、男主角等大獎的《我不是慣老闆 》（The Good Boss），影帝哈維爾巴登演出雙面總裁，讓人又愛又恨。《尖叫開麥拉》（When the Screaming Starts）讓紀錄片導演遇上「奮發向上」的殺人集團，展開最爆笑的虐殺電影。《星叭克超有種》導演肯史考特再展笑中帶淚的親情喜劇《兄弟超有事》（Goodbye Happiness），德國名導迪特里希布格曼的《非戀人絮語》（Nö），描繪一對非婚戀人的13段情感片刻，宛如洛伊安德森遇見伍迪艾倫的另類愛情故事。

金馬奇幻影展影癡必看的「影迷許願池」單元，今年有5部在科幻、歌舞、恐怖、喜劇等類型的不敗經典。不僅大銀幕重現電影大師安德烈塔可夫斯基超越科幻電影框架的《飛向太空》（Solaris），還能一睹《真善美》導演勞勃懷斯與傑若姆羅賓斯開創劃時代歌舞藝術的《西城故事（1961）》（West Side Story），對上《拿破崙炸藥》（Napoleon Dynamite 2004）裡瓊海德的魔性舞姿。除了奇幻名導泰瑞吉蘭帶來原汁原味修復導演版本的《巴西》（Brazil），美國恐怖名導喬丹超級逼真的狼人電影《破膽三次》（The Howling），也將以最新4K數位修復版本重登銀幕。

2022年金馬奇幻影展將於4月8日至17日展開，選片指南將在3月26日舉辦，並於3月27日正式開賣，更多精彩片單與周邊活動訊息將陸續公佈，敬請期待。