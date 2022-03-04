303全台大停電，500多萬戶遭殃，其中南部地區最為嚴重，許多人甚至在整整12小時後才有電可用，就有臉書粉專貼出台南停電前後的交通路口對比，讓網友笑翻，當地人也坦言紅綠燈停止運作後，反而大家比較守交通規則。

臉書《台南式》貼出一張台南路口停電前後對比照，只見紅綠燈正常運作時，照片中的騎士們完全無視頭上的紅燈，照樣騎過路口，公然闖紅燈，但隨著停電後，紅綠燈「罷工」，由警察接手指揮後，用路人全都乖乖遵守交通規則，沒有違規現象發生。

臉書粉專貼出台南停電前後路口對比照，發現紅綠燈罷工後，反而大家都很守規矩。(圖／台南式臉書)

照片曝光後6000多人點讚，不少網友也笑翻，當地人更坦言大家反而更守規矩：「沒有紅綠燈時，反而更像有紅綠燈，大家都會停看聽了」、「剛在路上沒紅綠燈 大家都超禮讓啊」、「平常直行都要怕對面的轉彎車不讓, 有交警指揮就完全不怕了」、「真的~沒紅綠燈大家都很乖」、「感覺今天沒有紅綠燈比較好開車欸」、「在市區騎整路 大家都互相禮讓」、「有大人在就是不一樣」、「沒紅燈號誌一路順暢，大家也都互相禮讓...所以紅綠燈真的帶壞我們了」、「沒有紅綠燈，台南交通會更好」、「不只是警察關係，我在北高雄也是，大家都會自動禮讓」。

但也有人指出，沒有紅綠燈後交通事故頻傳：「有朋友一路上就目睹4~5件車禍」、「今天救護車多很多」、「小型車禍其實多出不少啦」。