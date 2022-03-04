北市1間拉麵店日前被爆料業者經常「有個性」地回覆網友評價，曾有網友發現叉燒肉中間有鮮紅色部分，質疑是否沒熟，業者當下回應是肌紅蛋白，事後該網友仍在網路上發表負評，業者為此留言回嗆「我他X都換1塊肉補給你，還在靠杯X小」，截圖在PTT上引發討論，網友也陸續找出該業者曾經留下的回覆。

網友發現叉燒肉有鮮紅色部分，質疑是否不熟，業者當下回應是肌紅蛋白，事後該網友仍在網路上發表負評，業者回嗆「都換1塊肉補給你，還在靠杯X小」。（翻攝自Google評價）

有網友在PTT上發表1張圖片，圖片是1間北市拉麵店的Google網路評價，其中1個評論是「麵體Ｑ彈、湯頭好喝、但叉燒沒熟，老闆硬說這是肌紅蛋白」，並詢問其他網友到底是哪1個，而該評論之後就有該店業者親自留言回應「問屁問啦，大家沒有要讓你問啦！不會自己去讀書喔」。

該名業者回覆稱「我他X都換1塊肉補給你了，是還在靠杯X小」，還糾正原PO將肌紅蛋白寫成「激紅蛋白」；該則評論被截圖分享在PTT上，原PO笑說「有沒有拉麵店老闆很嗆的八卦」；其他網友則留言「態度不夠爛，北部人可是不吃的喔」、「這種態度，我也要去給一顆星」、「大家來去留言被他罵」。

實際上找到該店的Google評價，業者經常回覆負評，像是有網友說口味過鹹，業者就回覆「我家的鹽味拉麵過鹹？那代表你根本不適合吃拉麵吧」，也有網友抱怨排隊動線不佳，業者則回「不爽可以不要排不要吃，不要勉強排了、又勉強吃了，才在那邊氣PUPU報復性負評」等內容。

有網友抱怨排隊動線不佳，業者則回「不爽可以不要排不要吃，不要勉強排了、又勉強吃了，才在那邊氣PUPU報復性負評」等內容。（翻攝自Google評價）