金管會要求壽險業半年內調整俄羅斯投資部位，被立委高嘉瑜在臉書上指責是「亡羊補牢」、「後知後覺」，壽險公會4日晚間再度發出三點駁斥高嘉瑜的後見之明，一強調壽險投資早在2015年就開始遵循ESG原則，二俄烏戰爭非事前可預料，在此之前俄羅斯仍是各知名指數的追蹤標的，三俄羅斯是在2月底戰爭爆發後才被評為嚴重ESG風險國家。

俄羅斯因發動對烏克蘭的戰爭，被國際制裁及急速被降評，成為壽險業不得且不應投資的標的，依規定半年內要調整，但若因市場或不可抗力因素無法處置，各壽險公司只要提改善計畫，經金管會同意，即可以定期追蹤方式，尋找最合適的解決方案。

立委高嘉瑜連日在臉書上抨擊金管會未事先管理壽險業的投資，導致投資1382億元的俄羅斯債券，且現在才將ESG納入投資標準，是亡羊補牢。

而壽險公會亦連續三天發文澄清手中的投資，再度強調俄羅斯不是自始至終都是不可投資的標的，在戰爭發生前，亦是多個知名指數編列在內的重要成份，且俄羅斯不符合ESG投資也是戰後才快速演變，不是事先可預料。

壽險公會三大聲明，一是ESG為全球重要發展趨勢，在2015年「 保險業資產管理自律規範」就已明定保險業投資政策應包含環境、社會與公司治理（ESG）項目，「 保險業風險管理實務守則」 也明定保險業風險管理應控管政經風險，並非烏俄戰爭爆發後，才開始納入ESG項目管控。

二針對近期外界質疑壽險業投資俄羅斯有違ESG精神，但俄烏衝突並非事前可以預料，在此之前，俄羅斯公債在2021年依舊是市場知名新興市場債券指數如JP Morgan新興市場主權債券指數（占3.35％）、Bloomberg新興市場美元主權債指數(占3.6％)等前十大成分國之一，被國際間管理龐大資金的資產管理公司或一般機構投資人普遍納入追蹤及投資之標的。

壽險公會意思即不是只有國內壽險業有投資俄羅斯公債，很多國際機構都有投資，且目前國際機構法人普遍遵循責任投資原則，假使俄烏戰爭前俄羅斯即具高度爭議性，不可能被選入指數主要成分當中。

三俄烏戰爭前俄羅斯不是具嚴重ESG風險的國家，以國際知名ESG評比機構MSCI為例，俄烏衝突前給俄羅斯的ESG政府評等為BBB，屬於平均等級，直到2月28日MCSI才下調俄羅斯ESG評級到B，並不是一開始就是ESG表現欠佳評級的國家。