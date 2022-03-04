上市營建股宏璟（2527）今（4）日公布2021年度合併財報及股利，全年每股稅後純益「破表」，達6.19元；董事會決議大手筆配發現金股利，每股達3元。依今天收盤價31.75元計，現金殖利率達9.44％。

宏璟去年在住宅和廠辦等新案完工交屋、銷售順暢的貢獻下，獲利大幅成長，2021年合併營收達69.9億元；營業毛利23.44億元，營業利益17.52億元，稅前淨利達17.9億元，本期淨利16億元，歸屬於母公司淨利為16.19億元，股稅後純益為6.19元。

宏璟今天召開董事會，也通過股利配發案，每股擬發放現金股利3元。

依今天收盤價計，現金殖利率將有9.44％。

另外宏璟董事會訂於6月27日召開股東會，除承認民國110年度營業報告書及決算表冊，及110年度盈餘分配案之外，也將討論授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資發行普通股、以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或發行國內外可轉換公司債募集資金案。