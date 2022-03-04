明（5日）至下周二（8日）天氣變化。（圖／中央氣象局提供）

周末轉濕冷！中央氣象局表示，明（5日）東北季風稍增強，東半部地區及北部山區偶有零星短暫雨，不過各地多為晴到多雲的天氣型態。下周日（6日）白天天氣仍穩定，但晚上到下周一（7日）鋒面通過及大陸冷氣團南下，水氣增加、溫度下降，預估下周三（9日）才會回歸好天氣。

中央氣象局表示，明（5日）各地多為晴到多雲的天氣型態，只有東半部雲量稍多，不過東北季風稍增強，使北台灣地區高溫稍降，預估北部及東半部地區高溫為24、25度左右，中南部地區為27至30度。

明天早晚低溫為17至20度，中南部地區日夜溫差大，建議洋蔥式穿法以免著涼；降雨部分，由於這波東北季風帶來的水氣偏少，各地還是可見陽光，只有在北部山區及東半部地區偶有零星飄雨。

下周日（6日）白天天氣大致穩定，不過越晚水氣越多，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區降雨較明顯，有局部短暫雨出現機率，其他地方則為晴到多雲的天氣型態，白天仍溫暖偏熱。

下周日晚上至下周一（7日）鋒面通過及大陸冷氣團南下，水氣明顯增加，溫度亦下降。降雨部分，中部以北及東半部地區降雨較明顯，尤其北台灣降雨較持續，有局部較大雨勢發生機率，南台灣則大多為多雲天氣，偶有局部短暫雨出現。

溫度方面，下周一晚上至下周二（8日）清晨最冷，中部以北及東北部地區最低溫約12、13度，南部、花東地區最低溫約15 度。另外，下周一中部以北，海拔3000公尺以上的高山也有降雪機率，前往高山旅遊、登山請特別留意。

下周二水氣減少，但受大陸冷氣團影響，中部以北及東北部地區仍偏冷，其他地區早晚亦冷。下周三（９日）清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北及東北部地區氣溫仍偏低，不過白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升，再度回歸好天氣。