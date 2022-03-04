《新聞有琴調》

俄羅斯進攻烏克蘭，已進入第9天。第2輪談判達成同意開闢人道走廊來撤離平民共識，但停火仍未有共識。前國安會副秘書長楊永明表示，美國不知賣了多少軍火給烏克蘭，現在卻怕引火上身，說他們絕不會出兵，不會去軍事上介入，但美國真的不是一個無辜的旁觀者。

針對烏克蘭軍隊為何還hold得住？楊永明4日在中天《新聞有琴調》節目中表示，烏克蘭現在的軍火管道雖然比較有限，但前面幾年美國不知賣了多少軍火給烏克蘭，過去不到6個月就賣給烏克蘭10批軍火，有從波羅的海3國移轉，或是從波蘭、羅馬尼亞移轉，價值超過23億美元。美國賺得飽飽的，但現在火愈燒愈旺，它怕引火上身，說他們絕不會出兵，不會去軍事上介入，但美國真的不是一個無辜的旁觀者，美國前國務卿季辛吉也這麼認為，這是美俄的對抗，只是戰爭發生在烏克蘭的土地上。

楊永明接著表示，俄羅斯打烏克蘭進入第9天，要打下60萬平方公里、台灣的16倍大、4000萬人口？當然美國曾說它96個小時就可佔領，戰爭就會結束，這是宣傳戰；其實美國在波斯灣、阿富汗、伊拉克等戰爭，開始時是全面轟炸癱瘓，第二波就是大量部隊進去，後面就是收拾殘局，但是美國在阿富汗卻花了20年收拾殘局，最終失敗草草收場。

楊永明甚至認為，俄羅斯總統普丁的戰略，會隨著地面的進展和談判的進行，以及歐洲、北約的反應來作調整。至於美國和歐洲，則是怕沾到烏克蘭的戰火，但是又擺出一些姿態比如軍事援助。俄羅斯提高「核三位一體」的戰備層級，美國也提高到二級。難道是要打核戰了嗎？其實不是，這是擺出姿態作某種程度的嚇阻以及反制，讓戰爭能照它的想法進行。所以不要相信一堆人的放話，要底牌掀出來才能知道真假。