常見房客與房東因租賃合約內容有爭議告上法庭，有名網友在臉書發文表示房東將房屋稅與地價稅共6670元加上3月租金，要原PO一同轉匯過去，他便表示「有房客要幫屋主分擔地價稅跟房屋稅的嗎」；網友表示「房子要分房客一半嗎」，另有網友要原PO把與房東簽立的租約拿出來看，甚至詢問原PO是否有更改營業用途。

一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文並附上一張房東傳來的訊息照片，其內容為地價稅分攤4155元加上房屋稅2515元，共計6670元，他被房東要求將3月租金與6670元一併轉匯過去，他表示「有房客要幫屋主分擔地價稅跟房屋稅的嗎」。

貼文一出引起網友熱議，紛紛留言表示「請問房東、房子要分房客一半嗎」、「把產權變更成共同持有，這樣才有理由幫忙分攤」、「沒有吧，我們家租房子租很多年，這些都房東自己要負擔的」、「房子有沒有要登記你名下呢」、「房子你有名字嗎？沒有為什麼你要幫忙分擔」、「沒這回事，房子他又沒登記一半給你」。

但另有網友表示「你是租來住還是有更改營業用….我們有改成營業用，所以有跟房東分攤」、「合約上有寫嗎？ 有簽名就是同意」、「合約當時如果有明載，就付，如果沒有，那不用理他」、「租約拿出來看看」、、「一定沒表面那麼單純，應該是租約有另外的約定」。

一名網友被房東要求分攤「房屋稅＋地價稅」，被多收6670元；網友表示「房子要分房客一半嗎」。舊式租賃契約。（翻攝自臉書爆料公社公開版/資料照）

原PO也回應網友留言，把與房東簽立的租賃合約照片上傳，網友立刻表示他簽的是舊式租賃合約；從原PO的合約照片可發現第16條有部分修改，依據舊式合約其內容為「...房屋稅、綜合所得稅等，若較出租前之稅額增加...應由乙方負責貼補。...」，然而，原PO的合約修改部分是將「綜合所得稅」修改為「地價稅」並有蓋章同意修改，再從第13、14、15條皆可知原PO是租賃店屋非房屋。

內政部於109年9月1日發布新版租賃合約，其舊式合約第16條有關房屋稅與地價稅改到新式合約第6條「稅費負擔之約定」，其第一項租賃住宅之房屋稅、地價稅由出租人負擔，第二項本契約租賃雙方同意辦理公證者，其公證費可以出租人負擔、承租人負擔、雙方均負擔、其他；新式合約第16條則為出租人提前終止租約內容。

一名網友被房東要求分攤「房屋稅＋地價稅」，被多收6670元；網友表示「房子要分房客一半嗎」。新式資賃契約。（翻攝自內政部網站）

行政院消保處簡任秘書陳星宏也提醒，房屋租賃契約2.0採平等互惠原則，建立健全的租屋市場秩序，遏止惡房東坑殺房客，也避免租霸房客惡意破壞房屋；若房東仍使用舊式租約，與新版相牴觸條文會成為無效條款，對雙方不具效力，屆時法律上會以政府公告的最新版本為基準。

一名網友被房東要求分攤「房屋稅＋地價稅」，被多收6670元；網友表示「房子要分房客一半嗎」。舊式租賃契約。（翻攝自臉書爆料公社公開版）