全球第二大原油出口國俄羅斯遭西方制裁後，IHS Markit副董事長耶金（Daniel Yergin）警告能源供應中斷，可能令全球瀕臨嚴重程度堪比1970年代的能源危機。

俄國原油供應量占全球約一成，即使其能源未被制裁，但西方嚴厲的金融制裁令銀行業、能源買家和航運商不願跟俄國交易而被牽連，耶金認為這讓俄國石油與天然氣「實際上」被禁運。

石油業正放棄俄國的重大投資，像英國石油BP和艾克森美孚表示撤出俄國能源合資事業。由於俄國石油和煉油產品的每天出口量約750萬桶，耶金擔心全球原油供應會大減。

他說：「在物流上將出現很大的中斷，大家會開始搶購石油。這是供應危機，物流危機、和支付危機，可能引發規模堪比1970年代的能源危機。」

1970年代阿拉伯產油國對西方禁運石油，和伊朗革命影響出口，令油價飆漲而衝擊全球經濟陷入蕭條。

為避免能源危機，耶金認為參與制裁國家之間要加強溝通，必須在制裁措施上列出明確規範，以免未遭制裁的俄國產業也受影響。北約各成員國的能源約一半來自俄國，沒明確規範會令北約部份能源供應中斷而反受其害。

耶金表示將會出現能源供應中斷，因為在供應緊張下，產油國聯盟OPEC＋2日仍維持每天提高產量約40萬桶原油計劃不變。

投資公司Again Capital合夥人基爾達夫（John Kilduff）認為俄國被制裁，全球每天石油供應量可能減少200萬到300萬桶。美國銀行評估每減少100萬桶，布蘭特油價每桶就可能上漲20美元。

摩根大通估計制裁措施令俄國66％石油難以找到買家，若俄國石油供應持續中斷，年底前油價可能上看每桶185美元創新高。布蘭特原油期貨價4日盤中每桶上漲近3％報逾113美元。