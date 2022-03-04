佩德羅帕斯卡（左）在《不能承受的天才之重》中飾演尼可拉斯凱吉（右）的億萬富翁粉絲。（車庫娛樂提供）

奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（NIcholas Cage）主演《不能承受的天才之重》，由《祝你忌日快樂》製片團隊狠砸超過12億台幣重金打造，尼可拉斯凱吉在片中飾演自己「尼克凱吉」，亟欲在昆汀塔倫提諾即將開拍的新電影中軋上一腳，但負債累累、走投無路的他不得不接受一名億萬富翁粉絲的生日派對邀約，賺取100萬美金酬勞，之後更踏上一段超ㄎ一ㄤ的冒險旅程。

戲外的他素以豪撒金錢為人所知，過去曾買下恐龍化石、鬼屋等誇張物品，預告也巧妙重現凱吉愛亂買東西的經歷，出現凱吉想豪撒60萬購買自己《變臉》造型蠟像的橋段，神還原的程度令人莞爾。尼可拉斯凱吉透露「雖然這是部為我量身訂做的電影，但片中出現的是風格化版本的我，對於用第3人稱來稱呼自己這件事，令我感到有些不自在。電影中將出現不少當代版本『凱吉』和年輕版本『凱吉』彼此衝撞、爭吵，互相競爭的場面，是宛如雜技表演般的演出。我向來不喜歡回顧過去，但我覺得我得去重溫一些過去的經典電影如《空中監獄》和《變臉》，來重新詮釋片中的一些橋段。」

尼可拉斯凱吉近年終於擺脫「爛片王」汙名，接連帶來《曼蒂》、《星之彩》、《豬殺令》等多部類型電影，獨特且極具風格的選片品味更被網友尊稱「邪典教主」或「幹片帝王」等名號。因此觀眾都相當期待《不能承受的天才之重》能讓他睽違12年重返主流市場。他最近受訪時坦言「很多人告訴我這部電影很棒，我的經紀人看過之後也對於成品感到滿意，我也聽說了觀眾非常喜歡這部電影。拍攝過程中告訴導演湯姆葛米根，那不是真正的我，真正的我是個『安静、充滿禪意且深思熟虑』的人，但導演堅持『神經質』的凱吉是最棒的凱吉，我也就照辦，希望他能享受我的演出。」

另外，該片除了尼可拉斯凱吉領銜主演外，近期憑《曼達洛人》和《神力女超人1984》爆紅的男星佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）和喜劇紅星蒂芬妮哈戴許（Tiffany Haddish），也在片中分別飾演億萬富翁粉絲哈維和CIA探員薇薇安，凱吉的經紀人則以《追愛總動員》「巴尼」一角廣受全球觀眾喜愛的尼爾派屈克哈里斯（Neil Patrick Harris）飾演。預告也特別選用韓國人氣女團「BLACKPINK」演唱的夯歌〈Kill This Love〉作為配樂，令人非常期待該片4月22日的上映。