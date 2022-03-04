警察肩負治安與交通重責，加上受到疫情影響，防疫工作、疫調加劇基層工作量，新北市警察局去年共有74名警員因公受傷，議員陳錦錠建議，警察局應重新檢討繁重加給，建議再調升50％，給予警員更好的保障。警察局則回應，加給調升牽涉到中央權責，會進一步研議。

警察肩負治安與交通重責，新北市警察局去年共有74人因公受傷。（新北市警察局提供／葉書宏新北傳真）

新北市警察局現有編制員額為1萬1068人、預算員額7897人，現有7673人，因分局（派出所）繁重等級不同，劃分為繁重、較重及單純3級，第1級繁重加給8435元，第2級較重7592元，第3級單純及其他單位3373至5905元，一年所需預算約7億145萬餘元。

陳錦錠表示，去年疫情嚴峻期間，警察除了既有的勤務外，另外還要協助防疫宣導、疫調作為、取締未戴口罩等，工作量倍增，去年多達25名警員確診，多個派出所等單位關門清消，警察站在防疫第一線，危險風險也大幅提高。

陳錦錠說，新北市人口數突破400萬人，為全國人口最多的城市，工作量為六都之最，每年均會有警員統調調往其他縣市服務，培訓了許多優秀警力，卻不斷調離，為留住人才同時給予警察更好的保障鼓舞士氣，建議警察局應重新檢討繁重加給，建議再調升50％。

陳姓警員大嘆，相較於中南部縣市，新北市警察真的是無所不包，基層對於調升繁重加給都樂觀其成，同時也盼警政署、警察局在規畫各項專案勤務時，要考量到轄區的警力配置，「有時1個月1個專案，基層也是敢怒不敢言！」

警察局表示，繁重加給調升部分，因事涉中央權責，將待「警察人員警勤加給表」修正通過後，後續研議辦理。