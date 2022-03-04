針對稀土產品市場價格持續上漲、居高不下的情況，大陸工信部3日約談大陸稀土企業。

工信部稀土辦公室約談中國稀土集團、北方稀土集團、盛和資源公司等重點稀土企業，要求有關企業加強行業自律，不得參與市場炒作和囤積居奇；推動健全稀土產品定價機制，共同引導產品價格回歸理性等。

工信部指出，有關企業要切實增強大局意識、責任意識，正確把握當前與長遠、上游與下游的關係，確保產業鏈供應鏈安全穩定。