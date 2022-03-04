大陸工信部約談稀土企業 禁炒作囤積居奇 21:302022/03/04 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對稀土產品市場價格持續上漲、居高不下的情況，大陸工信部3日約談大陸稀土企業。 工信部稀土辦公室約談中國稀土集團、北方稀土集團、盛和資源公司等重點稀土企業，要求有關企業加強行業自律，不得參與市場炒作和囤積居奇；推動健全稀土產品定價機制，共同引導產品價格回歸理性等。 工信部指出，有關企業要切實增強大局意識、責任意識，正確把握當前與長遠、上游與下游的關係，確保產業鏈供應鏈安全穩定。 「丰偉環保」印股票換鈔票吸金3億 董座等8人遭搜索約談 冒用蕭萬長夫人片投資稀土 商會理事長吸金12億羈押禁見 #稀土 #大陸工信部 #約談 #稀土企業 #囤積居奇 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 推銷未上市股票吸金3億 盤商、作手11人遭約談 17:382022/02/24 社會 警員借貸糾紛涉暴力討債遭約談 北市警回應了 17:102022/02/17 社會 1.5億元掏空疑雲 前聯昌董座黃育仁 遭約談 04:102022/01/26 產業．科技 東元旗下聯昌電子爆1.5億掏空案 前董座黃育仁遭搜索約談 15:592022/01/25 社會 傳廉政署二度搜索 林姿妙、一對兒女被約談 12:372022/02/22 政治 大陸約談鐵礦砂企業 嚴禁哄抬價格「露頭就打」 11:092022/02/09 財經 涉掏空聯昌1.5億 黃育仁遭約談 04:102022/01/26 社會新聞 寮國與陸企簽署協議 開採稀土 外媒披露居民慘況 18:482022/01/27 國際 中資擬收購澳洲稀土公司 媒體：緊掐全球供應命脈 11:432022/02/14 國際 三立主播李天怡為「頑皮世界」買動物浮報價 賺7百萬遭約談 14:422022/02/21 社會 陸稀土價格指數 飆歷史新高 04:102022/02/17 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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