拜登在1日國情咨文演說中放話普丁:「你錯了，美國已經準備好。」美俄關係持續緊張的情況下，美國參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)實在看不下去，跳出來呼籲俄羅斯人暗殺自家老大普丁，認為唯有把普丁（Vladimir Putin）處理掉才能為世界帶來和平。不料引起俄羅斯駐美大使館不滿，要求華府給個交代。

儘管西方各國對俄羅斯持續祭出經濟制裁，美國總統拜登1日在國情咨文演說中，向普丁放話他誤判了西方，必定要他對烏克蘭的侵略行動付出慘痛代價，進而宣布實施禁飛令。然而，俄羅斯總統普丁似乎沒把這番話放在心上，今日(4)又再度揮軍猛轟歐洲最大核能發電廠札波羅熱（Zaporizhzhia），據外媒報導火勢已在稍早撲滅，目前輻射值沒有任何變化。

「俄羅斯人必須站出來!把這個人(普丁)趕走!」美國一名議員格雷厄姆稍早在推特忍不住發文，用疑問句暗諷俄國是否有高深的殺手可以把普丁處理掉，他以兩名歷史上赫赫有名的殺手布魯圖斯(Brutus)及納粹上校史陶芬堡(Colonel Stauffenberg)來比喻，呼籲俄羅斯人挺身而出暗殺總統。

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?



The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.



You would be doing your country - and the world - a great service. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，歷史上，布魯圖斯為刺殺羅馬獨裁者凱薩（Julius Caesar）的殺手，德國上校史陶芬堡則是於1944年，試圖暗殺希特勒最終失敗收場。

格雷厄姆又發了一則貼文寫下:「唯一能解決問題的就是你們俄羅斯人了!」更補充，「說來容易，真正要執行卻很難。除非你們想要在黑暗中度過餘生，在貧窮中與世界脫節…」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，格雷厄姆曾表示:「準確來講，普丁不是天才，他是戰犯。」以此回應24日俄軍對烏克蘭展開攻擊，美國前總統川普(Donald Trump)大讚普丁「天才」的言論。