彰化縣北斗鎮長李玄在就職前，因涉犯圖利、販賣偽農藥等罪，日前遭二審宣判有罪，彰化縣政府收到判決書後，依《地方制度法》公告停職，下周一、7日上午9點，將由民政處副處長邱錦模帶著停職公文前往北斗鎮公所，辦理宣誓就職交接儀式，屆時李玄在收下公文後，停職也將正式生效。

彰化縣民政處副處長邱錦模。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

2017年李玄在妻子楊麗香擔任鎮長期間，李涉嫌要求清潔隊陳班長，打開北斗垃圾掩埋場大門，讓傅姓友人委託的砂石車司機入內，傾倒54公噸建築廢棄物，全案二審依貪汙圖利罪，判刑1年10月、褫奪公權2年；另外，他經營的農藥行涉嫌販賣禁用偽農藥，台中高分院改判6個月，得易科罰金，再併科罰金100萬元。

由於鎮長任期只剩不到10個月，依據《地制法》規定，不需辦理補選，由彰化縣政府指派人選代理鎮長職務即可。由於北斗地方派系糾葛多年，為了讓公所行政運作順暢且確保行政中立，縣府指派事務官代理多年來已成慣例，而代理鎮長人選也在今天正式由彰化縣長王惠美完成批示，確定簽准。