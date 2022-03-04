俄羅斯總統普丁3月4日透過俄媒指控，烏克蘭的「新納粹分子」劫持了包括學生在內的千名外國人，不讓他們離開作戰地區。在烏克蘭南部的哈爾科夫有一群中國公民試圖自行進入俄羅斯領土時遭烏克蘭士兵開槍射擊，有2人受重傷。

據《多維新聞》俄羅斯官方《衛星通訊社》報導，普丁說，「數百名外國人試圖離開作戰地區，但他們不被允許這樣做，他們實際上是被扣為人質，拖延時間，或者他們被提議通過利沃夫撤離到波蘭，也就是要穿過整個作戰地區，使他們處於危險之中。」普丁還說，「烏克蘭向試圖離開哈爾科夫的中國學生開火，他們當中有兩人受傷。」

俄羅斯國防部發布消息稱，「在哈爾科夫，一群中國公民在試圖自行進入俄羅斯領土時遭烏克蘭納粹分子開槍射擊，兩人受重傷」。

《多維新聞》說，大陸的中國國際航空2架撤僑包機於2月4日上午從北京首都機場起飛，前往羅馬尼亞布加勒斯特。在俄國大規模入侵烏克蘭的一周之後，中國駐羅馬尼亞大使館宣布，已有逾千名中國人從烏克蘭撤至羅馬尼亞，並得到妥善安置。