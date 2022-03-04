詭異BMW「越開越歪」衝對向撞毀車頭 輪胎噴飛駕駛傷（取自記者爆料網）

BMW「詭異」越開越歪，無辜對向車慘被猛撞；新北永和今（4）下午1輛BMW白車在行經路口時突然從內車道直接往對向車衝去，猛烈撞上對向轎車，之後打橫在路面，BMW的左車頭幾乎全毀、輪胎噴飛，影片曝光讓網友看傻「愈開愈歪怎麼回事」、「可惜了一輛好車」。

新北市永和區永和路今（4）天下午發生1起嚴重車禍事故，1輛BMW白色轎車行車時突然因不明原因失控開向對向車道，直接撞上對向來車，造成前車頭當場凹陷、嚴重毀損，駕駛也受傷送醫，路口監視器影像曝光，只見白車在內車道行駛到路口時竟詭異地朝左邊偏，直接往對向撞去。

永和1輛BMW白車在行經路口時突然從內車道直接往對向車衝去，猛烈撞上對向轎車，之後打橫在路面，BMW的左車頭幾乎全毀、輪胎噴飛。（翻攝自記者爆料網）

永和1輛BMW白車在行經路口時突然從內車道直接往對向車衝去，猛烈撞上對向轎車，之後打橫在路面，BMW的左車頭幾乎全毀、輪胎噴飛。（翻攝自記者爆料網）

事後白車直接打橫在路中，驚悚的事發照也曝光，只見右前方輪胎疑似已被強烈撞擊力道撞到脫落、掉在一旁，而白車左車頭也已撞凹、撞爛，網友紛紛留言「愈開愈歪怎麼回事」、「可惜了一輛好車」、「應該是恍神，不然就酒駕」、「對向車也太衰，莫名氣妙被撞」。