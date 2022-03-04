大陸澎湃新聞報導，香港「全港社區抗疫連線」、灣區安全應急產業創新聯盟4日共同發起了「同舟共濟、一齊撐落去」活動，並發布倡議書，呼籲社會各界同心抗疫，以籌集派發「愛心禮包」等物資方式，幫助香港基層困難群體渡過疫情難關。

首批活動將從大陸和香港籌集「愛心禮包」2萬個，每個禮包計畫包括：檢測試劑盒30個、P2或KN95口罩20個、一次性醫用口罩50個、兒童口罩50個、可重複使用透明面罩4個、一次性醫用手套10雙，還包括速食麵、罐頭等食品。

活動也呼籲為參與「愛心禮包」發放工作的香港義工籌集P2或KN95口罩4萬個、防護服3.5萬套、一次性醫用手套5000個、可重複使用透明面罩3000個。活動還將根據香港一線需求，及時調整「愛心禮包」物品內容。

「全港社區抗疫連線」總召集人陳振彬表示，當前，香港社會面臨著迄今最嚴重的一波疫情。尤其令人擔憂的是，香港仍有許多基層群體住在當房和籠屋這類狹窄斗室。他們生活在香港人口密度最大的區域，在缺醫少藥的情況下面臨極大感染風險，還因「手停口停」，令原本拮据的生活雪上添霜。

陳振彬介紹，「全港社區抗疫連線」已經開展了多個愛心活動，但面臨的一大難題是目前香港人手嚴重不足。他呼籲更多大陸在港組織和香港各界人士加入義工團隊，讓物資可以最快的速度、精準派發給香港基層困難群體。

「香港和內地是一家人，血濃於水。」灣區安全應急產業創新聯盟發起人尹樂芳表示，無論是華東水災、汶川地震還是去年的河南暴雨，香港社會各界為支援大陸救災慷慨解囊，令人動容。「在香港抗疫最困難的時刻，我們呼籲社會更多愛心人士伸出援手，全力幫助那些急需幫助的香港基層群體。」