薛景求（左）因受迫害被流放至黑山島，受到寡婦李姃垠（右）無微不至的照顧。（捷傑電影提供）

在韓國「青龍獎」上斬獲5項大獎的歷史片《茲山魚譜》上週再傳捷報，喜獲第20屆「韓國導演選擇獎－電影類」年度導演獎、年度劇本獎2項大獎，身為韓國三大電影獎常勝軍的導演李濬益，這次卻是首回登上由韓國導演們集體投票評選的「韓國導演選擇獎」殿堂，受到韓國影人們的極高讚譽，得知獲獎他情緒高昂大呼「拍了14部電影終於拿獎！」也感性地表示：「在影視圈裡還有許多傑出的後輩，所以我沒想到自己會得獎；一直以來我和導演選擇獎都沒什麼緣分，不過，這項殊榮應該是累積了很多作品才能得到的吧！」

《茲山魚譜》故事背景聚焦於朝鮮王朝後期文臣丁若銓的真實人生，講述西元1801年，年幼的朝鮮純祖繼位，曾祖母貞純王后垂簾聽政，發動「辛酉迫害」，於朝鮮全境掃蕩西學。學者丁若銓因而遭受迫害，被流放至黑山島（茲山）。長期深居內陸的丁若銓漸漸發展出對魚類的興趣，在那裡遇見了好學而家貧少書的漁民昌大，丁若銓驚訝於昌大廣泛的海洋知識，決定以自身的學識作為交換，邀請他協助完成《茲山魚譜》。一段亦師亦友的動人情誼就此萌芽，對於知識傳衍的熱情與渴望促成了一代史書的誕生。

為竭盡全力呈現200年前朝鮮王朝時期下「黑山島」的壯麗風光，導演及演員們都為此吃盡苦頭，拍攝過程中，劇組三度遭颱風襲擊，令眾人不得不在風雨交加的日子裡拼盡全力守護已搭建好的佈景，也由於許多鏡頭需要在海岸邊拍攝，劇組人員們必須跟隨潮汐「共同進退」，讓電影的拍攝作業增添許多難度。此外，飾演流放學者「丁若銓」一角的薛景求也因惡劣的天氣，加上舟車勞頓而每日「面露滄桑」，這份「苦」卻加深了薛景求對古代落魄文人鬱鬱寡歡之情的詮釋，薛景求表示：「當搭著小船前往各個拍攝地時，望向茫茫大海，我完全能體會丁若銓的心境，不知不覺就越演越賣力了。」而卞約漢為完美演繹漁民「張昌大」一角，在拍攝前特地向專業師傅苦學「殺魚」，經歷努力不懈的練習，一開拍他就能輕鬆地在鏡頭前將海洋生物們一一解剖，並熟練的清洗內臟，讓現場所有人都大吃一驚，深感佩服。

近日片商捷傑公開中文預告，引起影迷廣大迴響，預告中飾演漁民「張昌大」的卞約漢跪地向兩班貴族父親祈求著「現在我想活得像個體面的人」，一語道出朝鮮王朝時期腐敗的階級制度，並反映出當時普羅大眾因出身卑微而無法寄生上流的家族世代惡循環，同時，也意外戳中現代社會人面對生活壓力、工作苦悶等煩惱下的痛點，令影迷直呼：「光看預告就泛淚！」對此，導演李濬益表示：「《茲山魚譜》傳達的不是宏大英雄的故事，而是以一個謙卑之人的人生歷程留在觀眾心中。」電影下周五（11日）在台上映。