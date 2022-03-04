據中國網引述大陸全國人大代表、廣元市蒼溪縣白驛鎮岫雲村黨支部書記、村委會主任李君4日表示，今年「兩會」將建議全面禁止未成年人玩網路遊戲，對向未成年人提供網路遊戲服務的企業追究相關責任。

李君更指出，將建議所有網路遊戲開發者必須強制設置人臉識別登錄，通過人臉識別功能，來預防未成年人登錄網遊，而遊戲的過程中也可不定時進行人臉識別抽查。另外應儘快全面推行遊戲分級制度。要根據不同年齡階段來進行遊戲分級，限制不良類遊戲面向未成人人開放。

李君表示去年相關部門發布相關政策，明確18歲以下未成年人玩遊戲的時間每天只能有1小時，且只能在週末。但很多農村裡的留守兒童使用長輩的身份證註冊遊戲帳號，或者是在網路上買帳號使用，導致規定形同虛設。

據了解，這並非李君第一次呼籲加大對網路遊戲的監管整治。去年兩會期間，李君曾提交建議加大網路遊戲監管整治力道，禁止明星代言網路遊戲廣告，總量控制遊戲類目在各類媒體的展示廣告與網路推送等建議。